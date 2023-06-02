Капитонов Роман Маратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1988
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2014
Сын: Капитонов Мирослав Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности