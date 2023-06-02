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Капитонов Роман Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1988

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1967 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Капитонова Инесса Анатольевна

Рождение ребёнка
01.12.2014

Сын: Капитонов Мирослав Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности