Топоркова Марфа
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Топоркова Валентина Евграфовна
Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Топоркова Евладия Евграфовна
Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Топоркова Чипизубова Фиоктисия Хиония Евграфовна
Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Топорков Сергей Евграфович
Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич
Дурой 1-й, Приаргунский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1913
Сын: Топорков Кирилл Евграфович
Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Топоркова Загорулько Полина Галина Фина Павла Евграфовна
Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно