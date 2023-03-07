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Топоркова Марфа

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Место рождения

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Топоркова Валентина Евграфовна

Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Топорков Иван Евграфович

Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Топорков Пётр Евграфович

Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Топоркова Евладия Евграфовна

Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Топоркова Чипизубова Фиоктисия Хиония Евграфовна

Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Топорков Сергей Евграфович

Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич

Дурой 1-й, Приаргунский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Топорков Кирилл Евграфович

Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Топоркова Загорулько Полина Галина Фина Павла Евграфовна

Отец ребёнка: Топорков Евграф Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Евграф Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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