Богдановна Агрипина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдановна Агрипина Артемьевна

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
07.01.1891 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.01.1891 Гдов Иван Ильич Шмараков Гдов отец мещанин Илья Алексеевич Шмараков мать жена мещанина Евдокия Косьминична Шмаракова мещанин Василий Алексеевич Шмараков мещанская дев... Показать все
Смерть
Неизвестно