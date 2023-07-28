Богдановна Агрипина Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
07.01.1891 ст.
Афанасьевская церковь 07.01.1891 Гдов Иван Ильич Шмараков Гдов отец мещанин Илья Алексеевич Шмараков мать жена мещанина Евдокия Косьминична Шмаракова мещанин Василий Алексеевич Шмараков мещанская дев... Показать все
Смерть
Неизвестно