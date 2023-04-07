Озимова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1874
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
25.01.1876
Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Озимов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно