Озимова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озимова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1874

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.01.1876

Сын: Озимов Ефимий Алексеевич

Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Озимов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Озимов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Озимов Алексей Ефремович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озимов Алексей Ефремович

Смерть
Неизвестно
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