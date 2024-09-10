Медведев Степан Яковлевич
Место рожденияЛука Журавинка
Дата рожденияОколо 1575
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1575
Отец: Медведев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Ананий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Медведев Арефий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно