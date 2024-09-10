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Медведев Степан Яковлевич

Место рождения

Лука Журавинка

Дата рождения

Около 1575

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1575

Отец: Медведев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Ананий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Влас Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Яков Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Медведев Арефий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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