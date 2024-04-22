Ростовцева (Хлопина) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева (Хлопина) Любовь Александровна

Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1971

Отец: Хлопин Александр Иванович

Мать: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1994

Муж: Ростовцев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
11.09.1995

Дочь: Корзникова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Ростовцев Владимир Павлович

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.2001

Сын: Ростовцев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ростовцев Владимир Павлович

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.2003

Сын: Ростовцев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ростовцев Владимир Павлович

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
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