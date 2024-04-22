Ростовцева (Хлопина) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения06.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1971
Бракосочетание
14.01.1994
Рождение ребёнка
11.09.1995
Дочь: Корзникова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Ростовцев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
16.08.2001
Сын: Ростовцев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ростовцев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
16.04.2003
Сын: Ростовцев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ростовцев Владимир Павлович
Место жительства
Неизвестно