Квитантов Гавриил Лавреньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1907
Сын: Квитантов Филипп Гаврилович
Мать ребёнка: Агрипина Емельяновна
Студинецкое поселение
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квитантова Ганна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квитантова Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квитантова Елизовета Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно