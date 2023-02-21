Квитантов Гавриил Лавреньтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитантов Гавриил Лавреньтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1907

Сын: Квитантов Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипина Емельяновна

Студинецкое поселение
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квитантова Ганна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квитантова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квитантова Елизовета Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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