Полянская (Чернышова) Прасковья Егоровна
Место рожденияс. Пиковы Рясы, Ломовская волость, Ранненбургский уезд, Рязанская волость
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Чернышов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1855
Дочь: Панова (Полянская) Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Полянский Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Полянский Степан Александрович
Отец ребёнка: Полянский Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Полянская) Акулина
Отец ребёнка: Полянский Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Полянская) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Полянский Александр Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно