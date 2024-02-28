Полянская (Чернышова) Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Чернышова) Прасковья Егоровна

Место рождения

с. Пиковы Рясы, Ломовская волость, Ранненбургский уезд, Рязанская волость

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Чернышов Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
03.10.1855

Дочь: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Полянский Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Полянский Степан Александрович

Отец ребёнка: Полянский Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Полянская) Акулина

Отец ребёнка: Полянский Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Полянская) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Полянский Александр Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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