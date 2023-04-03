Пармон Петр Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Временное удостоверение
Эмиграция
1930
Спецпоселение родителей Архангельской области, , , Россия
Справка о реобелитации
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Пармон Ольга Адамовна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Пармон Ольга Адамовна
Временное удостоверение
Иммиграция
1946
Справка о реобелитации
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голуб Мария
Мать ребёнка: Пармон Ольга Адамовна
Спецпоселение родителей Архангельской области, , , Россия
Справка о реобелитации
Смерть
Неизвестно
Узда, Узденский район, Минская область
Причина смерти: аденома предстательной железы