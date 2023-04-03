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Пармон Петр Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Пармон Адам Александрович

Мать: Пармон Пелагея Афанасьевна

Временное удостоверение
Эмиграция
1930
Спецпоселение родителей Архангельской области, , , Россия
Справка о реобелитации
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пармон Павел Петрович

Мать ребёнка: Пармон Ольга Адамовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Пармон Анатлоий Петрович

Мать ребёнка: Пармон Ольга Адамовна

Временное удостоверение
Иммиграция
1946
Справка о реобелитации
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голуб Мария

Мать ребёнка: Пармон Ольга Адамовна

Спецпоселение родителей Архангельской области, , , Россия
Справка о реобелитации
Смерть
Неизвестно
Узда, Узденский район, Минская область
Причина смерти: аденома предстательной железы
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