Третьякова (Романова) Екатерина Петрова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: ?романов Петр Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1892
Поручители по жениху: с. Верхоценья крестьянин собственник Иван Касмин Сертаков Иван Васильев Третьяков по невесте: с. Серединовки Семен Леонтиев Гусев Дмитрий Петрович Романов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно