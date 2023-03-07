Третьякова (Романова) Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (Романова) Екатерина Петрова

Третьякова (Романова) Екатерина Петрова

avatar

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: ?романов Петр Петрович

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
22.01.1892

Муж: Третьяков Федор Васильев

Верхоценье, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: с. Верхоценья крестьянин собственник Иван Касмин Сертаков Иван Васильев Третьяков по невесте: с. Серединовки Семен Леонтиев Гусев Дмитрий Петрович Романов
Место жительства
Неизвестно
Верхоценье, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close