Егоров Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1953
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1953
Рождение ребёнка
1975
Сын: Егоров Валентин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Егорова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2000