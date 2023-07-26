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Егоров Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1953

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

1975 г.р.
1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1953

Отец: Егоров Пётр Степанович

Мать: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Егоров Валентин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Егорова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2000