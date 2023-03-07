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(Жарова) Пераскева Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1808 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1836

Отец: Жаров Иван Никифоров

Мать: Жарова Елена Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.10.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села уделной кресьянин Федор Ефимов Трегубов, воспреемница - Онаго ж Села уделнаго кресьянина Малафья Симеонова дочь девица Марфа Малафьива | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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