(Жарова) Пераскева Иванова
Место рождения
Дата рождения19.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1836
Отец: Жаров Иван Никифоров
Мать: Жарова Елена Ефимова
Крещение
20.10.1836
воспреемники: Онаго ж села уделной кресьянин Федор Ефимов Трегубов, воспреемница - Онаго ж Села уделнаго кресьянина Малафья Симеонова дочь девица Марфа Малафьива | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно