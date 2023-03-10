Яков Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1807
Отец: Феодор Петров
Мать: Елена
Рождение ребёнка
13.07.1829
Сын: Илья Яковлев
Мать ребёнка: Неонила
Рождение ребёнка
1831
Сын: Аристарх Яковлев
Мать ребёнка: Неонила
Рождение ребёнка
1850
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Яковлева
Мать ребёнка: Матрена Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила
Смерть
Неизвестно