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Яков Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1807

Отец: Феодор Петров

Мать: Елена

Рождение ребёнка
13.07.1829

Сын: Илья Яковлев

Мать ребёнка: Неонила

Рождение ребёнка
1831

Сын: Аристарх Яковлев

Мать ребёнка: Неонила

Рождение ребёнка
1850

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Яковлева

Мать ребёнка: Матрена Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила

Смерть
Неизвестно
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