Мулюкин Филипп Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1900
Дата смерти12.09.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900
Отец: Мулюкин Осип Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Мулюкина Валентина Филипповна
Мать ребёнка: Грехова Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
15.07.1924
Дочь: Озолина (Мулюкина) Нина Филипповна
Мать ребёнка: Грехова Ксения Алексеевна
Смерть
12.09.1973