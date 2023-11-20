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Мулюкин Филипп Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1900

Дата смерти

12.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900

Отец: Мулюкин Осип Семенович

Мать: Мулюкина Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грехова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Мулюкина Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Грехова Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
15.07.1924

Дочь: Озолина (Мулюкина) Нина Филипповна

Мать ребёнка: Грехова Ксения Алексеевна

Смерть
12.09.1973

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