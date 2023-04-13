Юрина (Власова) Пелагея Филипповна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Филипп Иванович
Мать: Власова Евдокия Ивановна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иорина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кастрюлина Аграфена Сергеевна
Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно