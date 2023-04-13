Юрина (Власова) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрина (Власова) Пелагея Филипповна

Юрина (Власова) Пелагея Филипповна

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Филипп Иванович

Мать: Власова Евдокия Ивановна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иорина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кастрюлина Аграфена Сергеевна

Отец ребёнка: Юрин Сергей Михайлович

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close