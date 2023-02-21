Кочнев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочнев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1973
Сын: Кочнев Борис
Мать ребёнка: Кочнева Лидия
Рождение ребёнка
05.12.1974
Сын: Кочнев Денис
Мать ребёнка: Кочнева Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Валерий
Мать ребёнка: Кочнева Лидия
Смерть
Неизвестно