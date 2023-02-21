Кочнев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочнев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1973

Сын: Кочнев Борис

Мать ребёнка: Кочнева Лидия

Рождение ребёнка
05.12.1974

Сын: Кочнев Денис

Мать ребёнка: Кочнева Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Валерий

Мать ребёнка: Кочнева Лидия

Смерть
Неизвестно
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