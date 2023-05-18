Лобачев Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения03.05.1913
Дата смерти14.08.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1913
Рождение ребёнка
29.06.1939
Мать ребёнка: Лобачева Анфиса (Алексеевна)
Рождение ребёнка
25.08.1949
Сын: Лобачев Валерий Федорович
Мать ребёнка: Лобачева Анфиса (Алексеевна)
Бракосочетание
01.07.1950
Смерть
14.08.1987
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище