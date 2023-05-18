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Лобачев Федор Степанович

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Место рождения

Голодавка, Раевская волость, Моршанский уезд

Дата рождения

03.05.1913

Дата смерти

14.08.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1913

Отец: Лобачев Степан Емельянович

Мать: Лобачева Евдокия Константиновна

Голодавка, Раевская волость, Моршанский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1939

Сын: Лобачев Юрий Федорович

Мать ребёнка: Лобачева Анфиса (Алексеевна)

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1949

Сын: Лобачев Валерий Федорович

Мать ребёнка: Лобачева Анфиса (Алексеевна)

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
01.07.1950

Жена: Лобачева Анфиса (Алексеевна)

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
14.08.1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Большеохтинское кладбище
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