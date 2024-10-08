Шаламов Яков Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти14.04.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Шаламов Григорий Фёдоров
Мать: Шаламова Пелагея Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаламова Агрофена
Рождение ребёнка
27.10.1816
Сын: Шаламов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Шаламова Агрофена
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шаламова Федосья Яковлева
Мать ребёнка: Шаламова Агрофена
Смерть
14.04.1865
Умер от удушия в 68л.