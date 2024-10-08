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Шаламов Яков Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

14.04.1865

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Шаламов Григорий Фёдоров

Мать: Шаламова Пелагея Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Агрофена

Рождение ребёнка
27.10.1816

Сын: Шаламов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Шаламова Агрофена

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шаламова Федосья Яковлева

Мать ребёнка: Шаламова Агрофена

Смерть
14.04.1865
Умер от удушия в 68л.

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