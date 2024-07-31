Якшин Кирилл Владимирович
Место рожденияМосква
Дата рождения31.12.1987
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1987
Бракосочетание
Около 2012
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
До 2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности