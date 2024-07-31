Якшин Кирилл Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшин Кирилл Владимирович

Место рождения

Москва

Дата рождения

31.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1966 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1987

Отец: Якшин Владимир Евгеньевич

Мать: Якшина Светлана Владимировна

Бракосочетание
Около 2012

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
До 2015

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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