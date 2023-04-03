(Воронова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воронова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронов Николай Петрович

Мать: Воронова Александра Арсеньевна

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