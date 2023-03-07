Хмылов Калина Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмылов Калина Трофимович

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Место рождения

Устиново, Котельская волость, Галичский уезд

Дата рождения

24.07.1909

Дата смерти

11.01.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Устиново, Котельская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1909
Устиново, Котельская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.01.1955
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