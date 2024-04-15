Попов Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Дмитрий Яковлевич

Попов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Попов Яков Наумович

Мать: Попова Настасья Алексеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Зятьковку
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Зятьковку
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close