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Шарафутдинов Артур
Шарафутдинов Артур
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шарафутдинов Айрат Минизалифович
1962 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шарафутдинов Айрат Минизалифович
Мать: не указана
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