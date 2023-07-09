Полуянова (Назимова) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуянова (Назимова) Сара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуянова ф Георгиевна

Отец ребёнка: Полуянов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Полуянов Георгий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуянов Георгий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно