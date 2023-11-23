Стратилатов Фёдор Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1800
Федор Иванович Стратилатов, 1800-, из духовного звания Ярославской губ., воспитывался с 1818 г. в М.-Х. академии, откуда в 1822 г. выпущен лекарем в Семеновский полк; в 1825 г. шт.-лекарем; в 1828 г. ... Показать все
Военная награда
Неизвестно
награжден орденом св. Владимира 4-ой степени за усердие, оказанное при перевязке раненых во время дела под Жолтками
Образование
1818
поступил в С-Пб медико-хирургическую академию
Образование
1818
Ярославская духовная семинария
Работа или профессия
1822
выпущен из академии лекарем в Семеновский полк
Работа или профессия
1825
штабс-лекарь Семеновского полка
Работа или профессия
1828
переведен в образцовый пехотный полк
Работа или профессия
12.01.1831
переведен в Кавалергардский полк
Рождение ребёнка
25.01.1835
Сын: Стратилатов Василий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
1837
Жена: (Лоренц) Амалия
Работа или профессия
07.01.1937
уволен в отставку с мундиром
Смерть
Неизвестно