Захаревич Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Захаревич Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Королькова Анна Садоховна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Захаревич Игорь Викторович
Мать ребёнка: Королькова Анна Садоховна
Смерть
2004