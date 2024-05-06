Захаревич Виктор 1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаревич Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова Анна Садоховна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Захаревич Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Королькова Анна Садоховна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Захаревич Игорь Викторович

Мать ребёнка: Королькова Анна Садоховна

Смерть
2004

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