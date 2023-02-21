Казаков Хаджи-Мурат Исхакович
Место рожденияТификилеево, Оренбургская обл.
Дата рождения1914
Дата смерти13.11.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Тификилеево, Оренбургская обл.
Место жительства
С 1934 по 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1938 по 1941
Киев
Место жительства
С 1946 по 1949
Рига
Место жительства
С 1949 по 1984
Смерть
13.11.1984