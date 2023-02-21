Казаков Хаджи-Мурат Исхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Хаджи-Мурат Исхакович

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Место рождения

Тификилеево, Оренбургская обл.

Дата рождения

1914

Дата смерти

13.11.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тификилеево, Оренбургская обл.
Место жительства
С 1934 по 1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1938 по 1941
Киев
Место жительства
С 1946 по 1949
Рига
Место жительства
С 1949 по 1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.11.1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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