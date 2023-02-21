Антонович (Сафронова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонович (Сафронова) Прасковья

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Место рождения

Росссия

Дата рождения

1917

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Росссия
Рождение ребёнка
26.12.1954

Сын: Антонович Михаил

Отец ребёнка: Антонович Владимир

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Ул Советская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонович Александр

Отец ребёнка: Антонович Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонович Дмитрий

Отец ребёнка: Антонович Владимир

Смерть
1976
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