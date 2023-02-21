Антонович (Сафронова) Прасковья
Место рожденияРосссия
Дата рождения1917
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Росссия
Рождение ребёнка
26.12.1954
Сын: Антонович Михаил
Отец ребёнка: Антонович Владимир
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Ул Советская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонович Александр
Отец ребёнка: Антонович Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонович Дмитрий
Отец ребёнка: Антонович Владимир
Смерть
1976