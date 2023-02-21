Бесштанов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1917
Дочь: Кочеткова Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Сонино, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно