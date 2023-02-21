Бесштанов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБесштанов Пётр

Бесштанов Пётр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Бесштанов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1917

Дочь: Кочеткова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Сонино, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close