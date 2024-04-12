Юрьев Емельян Ферапонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Емельян Ферапонтович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Юрьев Ферапонт Иванович

Мать: Юрьева Анна Фроловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Юрьев Яков Емельянович

Мать ребёнка: Юрьева Настасья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юрьев Афанасий Емельянович

Мать ребёнка: Юрьева Настасья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Смагина Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Юрьева Настасья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Юрьев Фёдор Емельянович

Мать ребёнка: Юрьева Настасья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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