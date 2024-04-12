Юрьев Емельян Ферапонтович
Место рождения
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Юрьев Ферапонт Иванович
Мать: Юрьева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Юрьева Настасья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Юрьев Афанасий Емельянович
Мать ребёнка: Юрьева Настасья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Смагина Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Юрьева Настасья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Юрьева Настасья
Работа или профессия
Неизвестно