Житлов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житлов Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Житлова Александра

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Житлова Александра

Смерть
1994
Павловск, Воронежская область, Россия
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