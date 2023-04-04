Житлов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Житлова Александра
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Житлова Александра
Смерть
1994
Павловск, Воронежская область, Россия