Серова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Василий
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Серов Петр Иванович
Отец ребёнка: Серов Иван Петрович
Лунёво, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно