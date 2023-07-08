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Серова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Василий

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
1829

Сын: Серов Петр Иванович

Отец ребёнка: Серов Иван Петрович

Лунёво, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно