Михайловский Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловский Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловский Иван Васильевич (1849 — ?) Родился в семье священника села Сотьмы Ярославского уезда Василия Михайловского. В 1868 году уволен из высшего отделения Ярославского духовного училища за недос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайловская (Тюльпанова) Августа Дмитриева

Смерть
После 1907

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