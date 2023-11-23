Михайловский Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайловский Иван Васильевич (1849 — ?) Родился в семье священника села Сотьмы Ярославского уезда Василия Михайловского. В 1868 году уволен из высшего отделения Ярославского духовного училища за недос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1907