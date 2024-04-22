Мартынова (Чернышева) Наталья или Настасья Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Мартынов Мартемьян Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Ваганова Ненила Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Мартынов Артамон Михайлович
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович
Петрово, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мартынова Агрофена Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мартынова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно