Мартынова (Чернышева) Наталья или Настасья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Чернышева) Наталья или Настасья Антоновна

Место рождения

Чернышово, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернышово, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Мартынов Мартемьян Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Ваганова Ненила Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Мартынов Артамон Михайлович

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович

Петрово, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мартынова Агрофена Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мартынова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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