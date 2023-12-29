Шведовский Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шведовский Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шведовская Анастасия
Рождение ребёнка
05.03.1780 ст.
Сын: Шведовский Герасим Андреевич
Мать ребёнка: Шведовская Анастасия
Рождение ребёнка
?.05.1783
Сын: Шведовский Яков Андреевич
Мать ребёнка: Шведовская Анастасия
Рождение ребёнка
06.11.1789 ст.
Дочь: (Шведовская) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Шведовская Анастасия
Смерть
Неизвестно