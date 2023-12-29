Шведовский Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовский Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шведовский Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведовская Анастасия

Рождение ребёнка
05.03.1780 ст.

Сын: Шведовский Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Шведовская Анастасия

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
?.05.1783

Сын: Шведовский Яков Андреевич

Мать ребёнка: Шведовская Анастасия

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.11.1789 ст.

Дочь: (Шведовская) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Шведовская Анастасия

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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