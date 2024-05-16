Каратаев Спиридон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Каратаев Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каратаев Вячеслав
Мать ребёнка: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каратаев Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна
Новосибирский р-н, Россия
Рождение ребёнка
Около 23.09.1934
Сын: Каратаев Владимир
Мать ребёнка: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
09.06.1954
Сын: Каратаев Александр
Мать ребёнка: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна
Россия
Смерть
Неизвестно