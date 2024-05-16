Каратаев Спиридон Иванович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каратаев Спиридон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Каратаев Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каратаев Вячеслав

Мать ребёнка: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каратаев Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна

Новосибирский р-н, Россия
Рождение ребёнка
Около 23.09.1934

Сын: Каратаев Владимир

Мать ребёнка: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
09.06.1954

Сын: Каратаев Александр

Мать ребёнка: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна

Россия
Смерть
Неизвестно

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