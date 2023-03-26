Матрена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Емельянов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
01.11.1861
Сын: Емельянов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Старомакарово, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863
Сын: Емельянов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Емельянович
Смерть
Неизвестно