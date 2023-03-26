Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Емельянов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Рождение ребёнка
01.11.1861

Сын: Емельянов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Старомакарово, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Емельянов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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