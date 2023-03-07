Широкова Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Феодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Марья Кузьмина

Отец ребёнка: Широков Козьма Естифеев

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Козьма Естифеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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