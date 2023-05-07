Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Смирнова Надежда Ивановна
Смирнова Надежда Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.1946
Пол
Женский
Отец
Смирнов Иван Иванович
1905 г.р.
Мать
Смирнова (Смирнова) Анна Ивановна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1946
Отец:
Смирнов Иван Иванович
Мать:
Смирнова Анна Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия