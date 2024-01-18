Чумаков Яков Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Яков Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чумаков Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Горшкова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Нагорье
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Нагорье
Смерть
Неизвестно
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