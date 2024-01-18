Чумаков Яков Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чумаков Тихон
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Горшкова Анастасия Яковлевна
Нагорье
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Александр Яковлевич
Нагорье
Смерть
Неизвестно