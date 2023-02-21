Платова Наталья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1948
Отец ребёнка: Платов Иван Фёдорович
Сосново, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Михайлова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Платов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Снеженкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Платов Иван Фёдорович
Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно