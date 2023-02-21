Платова Наталья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платова Наталья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1948

Сын: Платов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Платов Иван Фёдорович

Сосново, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Михайлова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Платов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Снеженкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Платов Иван Фёдорович

Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платов Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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