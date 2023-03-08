Бадовский Василий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бадовский Варфоломей
Мать: Эсмунд !
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Бадовская Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1913
Дочь: Григорьева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадовская Евгения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь, сын Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадовская Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Винница, Вінницька область
Смерть
Неизвестно