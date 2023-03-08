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Бадовский Василий Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадовский Варфоломей

Мать: Эсмунд !

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Бадовская Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Таборы, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.02.1913

Дочь: Григорьева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Таборы, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадовская Евгения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дочь, сын Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадовская Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Винница, Вінницька область
Смерть
Неизвестно