Чередова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Чередов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Чередов Семён Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чередов Ипат Семёнович

Отец ребёнка: Чередов Семён Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Чередов Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Чередов Семён Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Семён Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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