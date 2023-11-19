Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти01.10.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1909
Сын: Рябиченко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Рябиченко Григорий Никонорович
Рождение ребёнка
20.05.1924
Сын: Рябиченко Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Рябиченко Григорий Никонорович
Рождение ребёнка
20.05.1924
Дочь: Рябиченко Константин Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.10.1948