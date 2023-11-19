Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябиченко Суслова Ксения Сергеевна

Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

01.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябиченко Григорий Никонорович

Рождение ребёнка
19.08.1909

Сын: Рябиченко Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Рябиченко Григорий Никонорович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.05.1924

Сын: Рябиченко Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Рябиченко Григорий Никонорович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.05.1924

Дочь: Рябиченко Константин Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
01.10.1948
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.