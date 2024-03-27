Кантюков Невмятулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кантюков Хайретдин
Мать ребёнка: Контюков ?
Камкино, Княгининский уезд
Родился в деревне Камкино, колхозник.После финской войны уехал с семьей в г. Москва , затем в Польшу, где работал по производству чучел.После февральской революции откыл в Москве свою лавку, а в 1917 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Контюков Тухтар
Мать ребёнка: Контюков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Контюков ?
Смерть
Неизвестно