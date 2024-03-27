Кантюков Невмятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантюков Невмятулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кантюков Хайретдин

Мать ребёнка: Контюков ?

Камкино, Княгининский уезд
Родился в деревне Камкино, колхозник.После финской войны уехал с семьей в г. Москва , затем в Польшу, где работал по производству чучел.После февральской революции откыл в Москве свою лавку, а в 1917 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Контюков Тухтар

Мать ребёнка: Контюков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Контюков ?

Смерть
Неизвестно
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