Мишукова (Бойченкова) Валентина Харитоновна
Место рожденияс. Юрково Монастырщенского района Смоленской области
Дата рождения09.08.1923
Дата смерти31.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1923
с. Юрково Монастырщенского района Смоленской области
Рождение ребёнка
02.01.1952
Дочь: Никандрова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Мишуков Василий Георгиевич
село Слободка Ленинского района Тульской области
Смерть
31.10.2009