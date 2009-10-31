Мишукова (Бойченкова) Валентина Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишукова (Бойченкова) Валентина Харитоновна

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Место рождения

с. Юрково Монастырщенского района Смоленской области

Дата рождения

09.08.1923

Дата смерти

31.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1923

Отец: Бойченков Харитон Тимофеевич

Мать: Бойченкова Пелагея Гавриловна

с. Юрково Монастырщенского района Смоленской области
Рождение ребёнка
02.01.1952

Дочь: Никандрова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Мишуков Василий Георгиевич

село Слободка Ленинского района Тульской области
Смерть
31.10.2009
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