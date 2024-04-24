Паршев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.09.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Михаил рожден 18 сентября 1888 г., крещен 19, запись 16. Медведовской волости Труфановской деревни крестьянин Михаил Алексеев Паршев и законная его жена Юлия иванова, оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 3... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.1910 ст.
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 16 | о бракосочетании № 16 12 июля 1910 г. – жених: Холмогорского уезда, Медведовской волости, Пингишенского общества и прихода, деревни Труфановской кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно