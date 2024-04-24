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Паршев Михаил Михайлович

Место рождения

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.09.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Михаил рожден 18 сентября 1888 г., крещен 19, запись 16. Медведовской волости Труфановской деревни крестьянин Михаил Алексеев Паршев и законная его жена Юлия иванова, оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 3... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.07.1910 ст.

Жена: Паршева (Тяпнина) Ульяна Ивановна

Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 16 | о бракосочетании № 16 12 июля 1910 г. – жених: Холмогорского уезда, Медведовской волости, Пингишенского общества и прихода, деревни Труфановской кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно
Осиново, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

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