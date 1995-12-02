Демин Аркадий Тигранович
Место рождения
Дата рождения02.12.1995
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1995
Отец: Хачатурян Тигран Араратович
Мать: Демина Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
25.05.2021
Дочь: Демина Арина Аркадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности