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Демин Аркадий Тигранович

Место рождения

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

02.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1995

Отец: Хачатурян Тигран Араратович

Мать: Демина Ирина Юрьевна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.05.2021

Дочь: Демина Арина Аркадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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