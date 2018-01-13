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Начмундинов Семён Александрович
Начмундинов Семён Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2018
Пол
Мужской
Отец
Шайманов Александр Геннадьевич
1974 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2018
Отец:
Шайманов Александр Геннадьевич
Мать: не указана
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