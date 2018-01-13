Начмундинов Семён Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Начмундинов Семён Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2018

Отец: Шайманов Александр Геннадьевич

Мать: не указана