Супруненко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 08.06.1932
Сын: Супруненко Виктор
Отец ребёнка: Супруненко Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Супруненко Александр
Отец ребёнка: Супруненко Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супруненко Семен
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край