Супруненко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супруненко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 08.06.1932

Сын: Супруненко Виктор

Отец ребёнка: Супруненко Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супруненко Александр

Отец ребёнка: Супруненко Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супруненко Семен

Смерть
1972
Похороны
Неизвестно
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
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